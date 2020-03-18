كورونا…وزارة الصحة : الأيام المقبلة ستكون “حاسمة”

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب ، مساء اليوم الأربعاء ، أن الأيام المقبلة ستكون “حاسمة” بالمملكة، أمام ظهور “بعض الحالات المحلية” للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد آيت الطالب في كلمة متلفزة، على أن الوضع لا زال متحكما فيه، إلا أن “ظهور هذه الحالات المحلية المعزولة، يستحثنا على الحرص على العمل أكثر” للحد من تمدد هذا الفيروس، “وذلك بانخراط وتضامن الجميع”.

وأشار إلى أن عدد المخالطين الذي وصل بالمغرب إلى 1362 شخصا، يفرض الحرص على التقيد أكثر بالتدابير التي أعلنتها السلطات، “حتى لا تتمدد حالات الإصابة محليا”.

وتوقف عند الدور الذي تضطلع به أرقام الربط الموضوعة رهن إشارة المواطنين لاستقاء معلومات وإرشادات بخصوص فيروس كورونا المستجد، معلنا ، في هذا الصدد ، أن هذه الخدمة ستتعزز بإطلاق ، مساء اليوم ، لبوابة إلكترونية جديدة (دوبل في دوبل في دوبل في كوفيدماروك.إم أ) تتضمن معلومات لكافة المواطنين بشأن هذا الوباء.

وعبر وزير الصحة عن شكره للمهنيين الذين يوجدون في الواجهة، ودعاهم إلى المزيد من العطاء لحصر انتشار الفيروس، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، مشيدا ، في الوقت ذاته ، بالعمل الذي تقوم جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال.

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