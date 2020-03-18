وزارة التعليم تدعو لعدم تقديم الدروس في المنازل وتجنب الاختلاط

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هبة بريس – الرباط

أثارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي انتباه أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ والمؤسساتالتعليمية الخصوصية وكذا كافة الأطر التربوية العاملة بالتعليم العمومي والخصوصي أن تقديم الدروس الخصوصية الحضورية سواء داخل مقرات المؤسسات الخصوصية أو داخل مراكز الدعم التربوي بمختلف أصنافها أو مقرات أخرىأو داخل المنازل ممنوع منعا كليا.

وقال الوزارة أن التنبيه يأتي ”على إثر القرار القاضي بتوقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول الدراسية، وتعويض الدروس الحضورية بالدروس عن بعد، انطلاقا منيوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى إشعار آخر، وتفعيلا لتوجيهات السلطات المختصة التي تدعو إلى عدم الاختلاط والتقيد بقواعد النظافة المعتادة وتجنب المصافحة كتدابير احترازية ووقائية للحد من العدوى وانتشار “وباء كورونا” (كوفيد 19)“.

وأشارت الوزارة إلى أنها أنها عملت منذ اليوم الأول لتوقيف الدراسة على ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال البوابة الإلكترونية(http://telmidTICE.men.gov.ma) TelmidTICE وكذا القناة التلفزية الثقافية، كما ستضع برنامجا للدعم التربوي داخل جميعالمؤسسات التعليمية بمجرد استئناف الدراسة.

وختمت الوزارة بالقول :”وإذ تشيد الوزارة بمستوى انخراط الأساتذة والمفتشين والأطر الإدارية وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ وكافة الشركاء وما أبانوا عنه من روحللمسؤولية من خلال الانخراط اللامشروط في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي الذي تجتازه بلادنا، من خلال الإسهام في إنتاج موارد رقمية ودروس مصورة لفائدة التلميذات والتلاميذ وتمكينهم من الاستمرار في التحصيل الدراسي، فإنها تهيب بكافة الأمهات والآباء الحرص علىالتزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة دروسهم بشكل مستمر“.

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