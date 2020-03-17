An employee of the French Renault group in Morocco works on a production line at the Renault factory of Melloussa, near Tangier, on April 23, 2014. AFP PHOTO /FADEL SENNA

للحد من انتشاء كورونا.. “رونو طنحة” يعلن تعليق الانتاج لاسبوعين

منذ 4 دقائق
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هبة بريس ـ مكتب طنجة

أعلنت مجموعة رونو الفرنسية بالمغرب، وقف سلسلة الإنتاج في مصانعها بالمنطقة الصناعية للسيارات “ملوسة”، لمدة أسبوعين، بشكل استثنائي في إطار التدابير الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ويأتي قرار تعليق النشاط الإنتاجي بالمصنع تفاعلا مع الإجراءات الإحترازية للسلطات المغربية لتفادي إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

ووجهت الشركة إعلانا لكافة مستخدميها أنه تقرر وقف الإنتاج بكل من وحدة الإنتاج، طنجة 1 و طنجة 2، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، وذلك ابتداءا من يوم غد الأربعاء 18 مارس الجاري.

وأفادت مصادر مهنية من الشركة، إن إدارة رونو طمأنت العاملين بأنها لن تمس أجورهم، وستصرفها في أوقاتها كما الأيام العادية، وذلك حفاظا على استقرارهم الاجتماعي.

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