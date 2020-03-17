الصحة العالمية تحذر من تناول “إيبوبروفن” في حالة الإصابة بـ”كورونا”

هبة بريس ـ متابعة

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن يتجنب من يعانون أعراضا تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد مداواة أنفسهم بتناول الإيبوبروفن.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندميير، خلال ندوة صحفية بجنيف، إن خبراء المنظمة التابعة للأمم المتحدة “يدرسون الأمر لإعطاء مزيد من التوجيه”، مضيفا أنه “في هذه الأثناء، نوصي باستخدام الباراسيتامول بدلا من ذلك، وعدم المبادرة إلى استخدام الإيبوبروفن من باب مداواة النفس”.

وتسبب جائحة كوفيد-19 أعراضا خفيفة لدى معظم الناس، لكن الفيروس يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي وفي بعض الحالات إلى المرض الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل متعدد في الأعضاء.