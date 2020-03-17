الـ OCP يساهم ب3 ملايير درهم في الصندوق الخاص لمواجهة “كورونا”

منذ 7 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

علم اليوم الثلاثاء ،لدى مصدر رسمي بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ،أنه عقب التوقيع على مرسوم إحداث “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” ، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم المجموعة بغلاف مالي يبلغ 3 ملايير درهم في هذا الصندوق.

و أكد المصدر ذاته ،أن هذا الغلاف الذي يندرج ضمن البعد التضامني الوطني الذي بادر جلالة الملك إلى إطلاقه، “يعد جزء من مجموعة إجراءات تعتزم المجموعة القيام في الأيام القادمة لدعم الدولة في جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني “.

و أضاف أنه في قلب آلية التضامن هذه، ستقوم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ، المنصة المرجعية للتعليم عبر الإنترنت ، بوضع مواردها الرقمية ومعرفتها التقنية رهن الاشارة.

و أبرز المصدر ذاته أن المجموعة ، انطلاقا من إحساسها بروح الواجب والمسؤولية ، ستضع أيضا رهن الاشارة برامجها ، ولا سيما Act4Community و AlMoutmir ، وبنيتها التحتية (الاجتماعية والطبية وما إلى ذلك )” .

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

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تعليق واحد

  1. c largent du peuple. c koi l ocp une societe ki dirige les richesses du pays. c les richesses du peuple. donc c pas du sada9aaaaaaaaaa

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