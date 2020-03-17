مكالمة هاتفية من الوزير الرميد تجعل الشيخ أبو النعيم يغير أقواله و “تكفيره للمغاربة”
هبة بريس – الدار البيضاء
ضجة كبيرة أحدثها المدعو الشيخ أبو النعيم حين كفر المغاربة و اعتبر المغرب “بلدا مرتدا عن الإسلام” بعد القرار الذي تم اتخاذه بعد فتوى من علماء الأمة و القاضي بإغلاق المساجد مؤقتا ضمن خطة وطنية لاحتواء انتشار فيروس كورونا ببلادنا.
المدعو أبو النعيم و بعد خرجته غير المسؤولة و غير المحسوبة من خلال فيديو بثه بصفحته الرسمية بالفايسبوك ، توصل بعشرات الألاف من الرسائل التي صبت كلها في انتقاد كلامه “الفارغ المحتوى” و الذي حاول من خلاله تسليط الأضواء عليه لا أقل و لا أكثر.
و طالب الألاف من المغاربة بعد تصريحات المدعو أبو النعيم السلطات الرسمية بمحاسبته و استدعائه للتحقيق بعد تكفيره للمغاربة و توعده لهم بالعقاب و العذاب و الغضب الإلهي و تسليط أخطر الأمراض و الأوبئة عليهم، فضلا على خروجه عن النص و عن أمر أمير المؤمنين و محاولة خلق الفتنة بين أبناء الشعب الواحد المتماسك.
و أمام كل هذا الزخم من الغضب الشعبي الذي جره عليه المدعو أبو النعيم ، خرج الأخير بمقطع فيديو جديد في محاولة يائسة منه لتبرئة نفسه من كل التهم التي تم توجيهها لها، حيث حاول تهدئة الغضب و الاحتقان الكبير الذي تسبب فيه.
و أكد المدعو أبو النعيم أن كلامه تم فهمه بشكل مغلوط ، حيث أنه و بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من بعض أصدقائه المقربين الذين ذكرهم بالإسم تبين له أن كلامه فهم بشكل في غير محله مما اضطره للخروج من جديد للتوضيح.
و قال المدعو أبو النعيم أن مكالمة هاتفية من صديق طفولته الوزير مصطفى الرميد جعلته يتيقن أن الأمر تم فهمه بالشكل المغلوط دون أن يفصح عن كامل محتوى المكالمة، ليحاول فيما تبقى من الفيديو تغيير ما حاول ترويجه في الأول مؤكدا أن فيروس كورونا خطير و يجب على المغاربة جميعا الالتحام و الالتئام لاحتواء انتشاره.
و بالرغم من هذا الخروج اليائس للمدعو أبو النعيم لإصلاح ما أفسده بتصريحه غير المسؤول ، غير أن المغاربة في تعليقاتهم رفضوا كل ما قاله مطالبين بضرورة محاسبته و معاقبته و قبل ذلك اعتذاره للمغاربة جميعا و سحب كل كلمة قالها في حقهم و الاعتذار شخصيا لملك البلاد أمير المؤمنين و لمجلس العلماء الدينيين المغاربة الذين أفتوا بجواز إغلاق المساجد حفاظا على سلامة الأمة بناءا على نصوص و أيات و أحاديث شرعية ثابتة.
9 تعليقات
ابو الجحيم
أسلوب صحافي متعجرف. اختلفوا معه ولكم الحق في ذلك، لكن لاتنزلوا لهذا المستوى المتدني. من انتم حتى تنعتوا الآخرين بعبارات منحطة من عندكم استعمال كلمة “المدعو” أكثر من مرة، إلى غير ذلك وتحتقروا من تختلفون معهم؟ الصحافة التزام ومسؤولية، اما هذا النوع من الأسلوب فإنه يرمز إلى صحافة فاشلة، واتحداكم ان تنشروا هذا التعليق.
السيد اعتذر. أين المشكل. الجريدة نصبت نفسها كقاض و جلاد!!!
“المدعو” ؟!
الرد الصائب لا يكون بالتحقير و التشهير و التشويه و الدف و التطبيل و لكن بالحجج الدامغة و البراهين من الكتاب و السنة ، فعندما نحكم العقل ندرأ بذلك المفسدة .
السيد اعتذر وكفي أين المشكل الجريدة نصبت نفسها كقاض و جلاد!
{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}
سمعت المقطع الذي اتهم فيه بتكفير المغاربة وتبين انه ذكر قولا لاهل العلم فيمن منع الصلاة في المساجد، ولم يقل ان المغاربة كفار، وهذا لا تقول به حتى داعش، وليس هذا الا تصفيت حسابات مع هذا الشخص، من اراد الرد على شيء فالدليل والبرهام من كتاب الله وسنة نبيه، لا بقطع المقاطع واخراجها عن سياقها، وهذا من الظلم، ولو كان في كلام هذا الشخص تكفير المغاربة لتم استدعاءه من الفور خاصة ان له مشاكل مع الدولة، وهذه هي فرصتها لاسكاته. واكيد انهم بحثوا في المقطع وتبين ان الامر لا يعدوا ان يكون تشويها لصورة الرجل. والله اعلم
سبحان الله يتهكم على العلماء والمغاربة جميعا ويقول ان كلامه تم فهمه غلطا اذن هو الوحيد الذي يفهم اما الاخرون فاغبياء. ينغي محاكمته من طرف العلماء اولا قبل المحكمة انه دجال يبحث عن الشهرة باي طريقة.ما معنى كلامه الرميد صديق الطفولة يطلب الاغاثة بعد ان كفر شعبا كاملا بملكه وعلماءه الذين نتق فيهم جميعا.
لا أعرف من ما وراء هذه الضجة وما هو الهدف؟ الرجل تكلم جل المغاربة تكلموا انتهى الموضوع. لا تكمموا أفواه الناس حثى ندخل في سياسة الدولة البوليسية لبعض الأشخاص. لأن هناك من ارد ان يربي المغاربة وهناك من يدعوا الإنفصال منطقة هناك من ينشر الزنى ولا احد يطالب بالتحقيق .
المحاسبة لكي لا يجرؤ من هب ودب ان يسلط أفكاره التكفيرية في المواطنين