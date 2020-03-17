إحذروا الإشاعات…ذعر وخوف في أوساط الجالية المغربية بإسبانيا بعد تسريب صوتي خطير

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

أحدث تسريب صوتي لأحد المهاجرين المغاربة بمدريد ذعرا كبيرا في اوساط الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا ، إذ زعم _ حسب تعبيره _ أن الحي الذي يسكنه أصبح خاليا على عروشه من السكان بسبب التدخلات الطبية الوقائية التي تقوم بها مصالح الصحة للحد من إنتشار الفيروس القاتل.

وما زاد من حدة الخوف الشديد لدى مستمعي هذا التسريب هي الطريقة الهيستيرية التي كان يخاطب بها المدعي صديقا له إسمه “محمد” وكأنه كان شاهد عيان على مزاعمه أن الطواقم الطبية التي تتدخل لنقل المصابين إلى المستشفى تقوم بقتلهم عوض إخضاعهم للفحوصات اللازمة والرعاية المركزة قصد الإستشفاء.

وإذ تفنذ “هبة بريس ” هذه المزاعم جملة وتفصيلا باعتبارها تتوفر على مراسل صحفي في الديار الإسبانية والذي يتابع عن كثب تطور الأحداث في مدريد بصفة خاصة وإسبانيا بصفة عامة، وتطمئن عائلات المغاربة المتواجدين بالديار الإسبانية أن الأمور عادية جدا رغم حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لمدة 15 يوما للحد من إنتشار الوباء الفتاك.

كما إستغرب العديد من أفراد الجالية عن السبب الحقيقي وراء هذا التسريب الكاذب الذي خلق الإرتباك والإحباط في صفوف الجميع وانتشر بسرعة البرق بين مستعملي مواقع التواصل الإجتماعي سواء في المغرب أو خارجه.