كوسومار تنفي شائعة الزيادة في ثمن السكر و تؤكد تزويدها بما يكفي في السوق المغربية

هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي انتشرت فيه بعض الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الزيادة في أثمنة عدد من المواد الغذائية و منها السكر ، خرجت مجموعة “كوسومار” لتوضح حقيقة الأمر بهذا الخصوص.

و في هذا الصدد ، نفت مجموعة كوسومار إقدامها على أي زيادة بخصوص أثمنة بيع السكر في السوق المغربية و أن ما تم ترويجه بمواقع التواصل أخبار غير صحيحة و مجرد شائعات.

و أكدت المجموعة أن عملية بيع السكر الذي تنتجه كوسومار في مصانعها يتم بيعه بفواتير مضبوطة التسعيرة من طرف الدولة داخل منصات التسويق ، في احترام تام لكل الضوابط المعمول بها.

و شددت مجموعة كوسومار أنها حريصة باعتبارها شركة مواطنة و مسؤولة على ضمان تزويد السوق الوطني بكل ما يكفي من حاجياته من هاته المادة الحيوية في الظرفية الراهنة و الحساسة التي تمر منها بلادنا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن بعض المضاربين في الأسعار و منعدمي الضمير يستغلون المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب مع تفشي وباء كورونا و يعمدون للزيادة في أسعار المواد الغذائية و يتحججون أمام الزبناء بعبارة “حنا شريناها بالجملة غالية” و ذلك لمضاعفة أرباحهم في هاته الفترة.