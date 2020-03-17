بعد قرار 3 ركاب.. تعليمات صارمة للدرك والأمن بشديد المراقبة على الطاكسيات وفرض الغرامات المالية

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن تعليمات صارمة صدرت صبيحة اليوم لعناصر الدرك الملكي و الأمن الوطني المنتشرين بمختلف ربوع المملكة للتعامل بحزم مع أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الحجم الذين سيخالفون القرارات الرسمية المتعلقة بحمل ثلاثة ركاب فقط.

و في هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول بالدار البيضاء أن القيادة الجهوية للدرك الملكي أصدرت تعليماتها الصارمة لعناصرها قصد تشديد المراقبة بالسدود و “باراجات” المراقبة بالطرقات قصد التعامل بحزم مع سيارات الأجرة التي تحمل أكثر من ثلاثة ركاب.

و أوضح المصدر ذاته أن تعليمات صدرت بتحرير مخالفات و معها غرامات مالية ثقيلة على كل من سيتم ضبطه مخالفا للتوجيهات الرسمية التي تقرر العمل بها و القاضية بحمل ثلاثة ركاب فقط بسيارات الأجرة الكبيرة الحجم.

هذا و علمت هبة بريس أن عددا من عناصر الدرك الملكي اليوم صباحا قرروا التعامل ببعض من الليونة مع أصحاب “الطاكسيات” باعتبار القرار جديد و تم تطبيقه في الساعات الأخيرة ، و هذا أيضا يندرج في سياق التعليمات التي تلقوها ، حيث أن كل سائق طاكسي ضبط و هو يحمل أكثر من ثلاثة ركاب يتم أولا إخباره بالقرار و تسجيل الرقم التسلسلي لسيارته و كل المعلومات المتعلقة به و يتم تبليغه بكل مستجدات القرار مع التأكيد أنه في حالة لم يستجب للتعليمات في غضون الساعات المقبلة سيتم تحرير محضر مخالفة له مع تطبيق غرامات مالية.

و قد تصل العقوبة حد حجز سيارته في حالة الإصرار على مخالفة التوجهات و التعليمات التي تدخل في خانة المواطنة المسؤولة من طرف كل فعاليات المجتمع المغربي باعتبار سائق سيارة الأجرة مواطنا كذلك يجب أن يتحلى بروح التضامن و المسؤولية في هاته المرحلة الحرجة و الدقيقة التي يعيشها المغرب.

هذا و كان عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة الحجم قد تجاهلوا القرارات الرسمية صبيحة اليوم و عمدوا للاستمرار في نقل ستة ركاب ، بينما البعض الأخر منهم قرر و بشكل مسؤول الاستجابة للقرار و رفض حمل أكثر من ثلاثة ركاب في صورة حضارية تنم عن وعي مجتمعي كبير لهاته الفئة التي يجب أن تساهم من مكانها في عملية احتواء فيروس كورونا و عدم انتشاره أكثر بين صفوف المواطنين.