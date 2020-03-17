المغرب .. وفاة شخص ثاني بكورونا وتسجيل إصابة جديدة و العدد يرتفع لـ 38 حالة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في المغرب، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا يبلغ 75 سنة.

كما كشفت الوزارة تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا ،حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنات والمواطنين بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.