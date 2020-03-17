“خلص الضوبل ولا نركبو 6 أشخاص” .. سيارات الأجرة الكبيرة تتحدى قرارات الداخلية

هبة بريس

حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 “، أعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين، أنها قد اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه.

ومن ضمن هذه الإجراءات، قررت الوزارة حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية.

وفي هذا الصدد، توصلت هبة بريس بشكايات من قبل عدد من المواطنين الذين أكدوا على أن بعض أرباب سيارات الأجرة الكبيرة تعمدوا تجاهل توجيهات و أوامر الوزارة، واستمروا في نقل العدد العادي للركاب.

وأفاد عدد من المواطنين بمدينة سلا والرباط والدار البيضاء، أن بعض أصحاب “الطاكسيات” الكبيرة، خيروهم بين دفع تسعيرة مضاعفة أو التنقل في السيارة التي تحمل 5 اشخاص بالاضافة الى السائق.

وعبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب ممارسات أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، لافتين أن هذه الظرفية تستوجب دعما ومساعدة من قبل الجميع، ومطالبين السلطات بالتدخل لتطبيق قراراتها على أرض الواقع وحماية المواطنين من الخطر الذي يهددهم بسبب طمع وجشع بعض الفئات.