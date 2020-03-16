لائحة أولية …176 مواطناً مغربياً عالقون بفرنسا

هبة بريس - الرباط

كشفت لائحة أولية عن وجود 176 مواطناً مغربياً عالقين بفرنسا منذ يوم يوم الأحد 15 مارس بعد قرار السلطات الفرنسية والمغربية وقف جميع الرحلات الجوية والبحرية بين البلدين في إطار الخطة الوقائية لمنع تفشي فيروس ”كورونا“ المتسجد.

اللائحة الأولية التي توصلت بها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية وتتحفظ على نشرها، تضم جميع المعلومات الرسمية الخاصة بالمواطنين المغاربة العالقين، (الاسم الكامل والرقم الهاتفي ورقمي البطاقة الوطنية وجواز السفر إضافة لعنوان البريد الإلكتروني).

وتهدف اللائحة التي تم إعدادها إلى جرد عدد المغاربة العالقين بفرنسا، بهدف مساعدة مصالح القنصلية المغربية بباريس التي تبحث سبل إعادتهم للمغرب حسب الإجراءات المتوفرة لديها.

هذا وكانت مصالح القنصلية المغربية بباريس، قد تدخلت ليلة يوم أمس الأحد بمطار ” باريس أورليّ“، لاحتواء المغاربة العالقين منذ الصباح، ونقلهم لإحدى الفنادق المصنفة بالعاصمة الفرنسية باريس لحين نقلهم للمغرب، في الأيام القليلة المقبلة.

هذا وكانت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية قد نشرت صباح يوم أمس الأحد مقالاً إخبارياً تكشف فيه عن تواجد تواجد عدد كبير من المغاربة عالقين بمطارات فرنسية، بقد قرار تعليق الرحلات رسمياً بين البلدين، في إطار الاحتياطات الوقائية من تفشي فيروس ”كورونا“.

واحتج المواطنون المغاربة العالقين بمطار ” باريس أورليّ“، عبر ترديد النشيد الوطني حاملين لجوازات سفرهم، للمطالبة بتدخل السلطات المغربية لإرجاعهم نحو المغرب سيراً على منوال السلطات الفرنسية التي قررت ترحيل مواطنيها العالقين بالمغرب.

هذا وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، قد طالب من السلطات المغربية من المملكة المغربية، عبر تغريدة له بموقع “تويتر” بترحيل الفرنسيين الراغبين في مغادرة المغرب والعودة إلى بلدهم في خصم انتشار وباء كورونا.

ماكرون قال في التغريدة التي نشرها على حسابه الرسمي بتويتر :”إلى مواطنينا العالقين بالمغرب: هناك رحلات جوية جديدة في طور البرمجة لتمكينكم من العودة إلى فرنسا. أطلب من السلطات المغربية القيام بكل ما يلزم في أقرب وقت ممكن.”

هذا وأعلنت عشية يومه الإثنين، وزارة السياحة المغربية، أنها قامت بتنظيم رحلات لنقل عدد من السياح العالقين بالمغرب إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وأفاد بلاغ لوزارة السياحة، أنه أنه تم اتخاذ إجراء خاص هم على الخصوص الترخيص لحوالي مائة رحلة جوية استثنائية مكنت من عودة الآلاف من السياح الأجانب كانوا متواجدين بالمغرب نحو بلدانهم .

هذا ويشار الى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

إعلان وزارة السياحة هذا سبب سخطاً كبيراً من لدن المغاربة العالقين بدول أوروبية بينهم فرنسا، بسبب عدم تدخل الدولة المغربي على غرار باقي الدول التي تدخلت لنقل مواطنيها.