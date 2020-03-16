عزل وزير الدفاع الأمريكي عن نائبه بسبب فيروس كورونا

هبة بريس ـ وكالات / الصورة تعبيرية

بدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع (البنتاغون) بانتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في إفادة صحافية “نحاول وضع فقاعة حولهما”، مضيفا أنه يجري الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.

وأضاف هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس، ارتفاعا من عشرة يوم السبت وأربعة فقط قبل أسبوع.

وأقر هوفمان ومسؤول آخر بقدرة الجيش الأمريكي على نصب خيام لتصبح مستشفيات مؤقتة لمساعدة السلطات المدنية على مواجهة تدفق محتمل لمرضى فيروس كورونا، لكنهما أشارا إلى أنه لم يرد طلب كهذا حتى الآن.