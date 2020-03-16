الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ترفع درجة اليقظة التواصلية مع أفراد الجالية

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بالرفع من اليقظة التواصلية عبر وضع فريق عمل مداوم للرد على مختلف أسئلة مغاربة العالم.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على “إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبالنظر لما لذلك من انعكاسات على وضع المغاربة المقيمين بالخارج، فقد قامت بالرفع من اليقظة التواصلية عبر وضع فريق عمل مداوم للرد على مختلف أسئلة مغاربة العالم واستفساراتهم وتوجيههم طيلة أيام الأسبوع عبر موقعها الالكتروني: https://marocainsdumonde.gov.ma/ -contact ، وصفحة الفايسبوك https://www.facebook.com/MDCMRE.MA/ “.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوات تأتي للتكامل مع مختلف الإجراءات التي قامت بها مختلف سفارات وقنصليات المملكة المغربية التي أحدثت عددا من اللجان الخاصة، ووضعت عددا من الأرقام الهاتفية رهن إشارة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تسمح بالتتبع المستمر للوضع مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمختلف البلدان المعنية.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة المنتدبة تواكب هذه الوضعية المعقدة التي فرضتها ظروف انتشار هذه الجائحة، وتعمل جاهدة على حل مختلف الإشكالات، وهو ما يستدعي “استحضار قيم الصبر والتضامن المتأصلة في الثقافة المغربية من أجل تجاوز هذه الظرفية”، داعية المغاربة المقيمين بالخارج بمختلف البلدان التي تعرف انتشار هذا الفيروس إلى التقيد بالإجراءات والتعليمات الخاصة، واحترام القرارات التي تتخذها سلطات دول الاستقبال حفاظا على سلامتهم وأمنهم الصحي.