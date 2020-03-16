مبادرة رائعة .. مطعم بالبيضاء يقدم وجبات مجانية للعاملين في قطاع الصحة والأمن

هبة بريس – الدار البيضاء

أعلن مطعم شهير بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الأحد عن تقديمه وجبات مجانية لجميع العاملين في قطاع الصحة والأمن والسلطات المحلية، خلال أوقات عملهم بخصوص الوباء العالمي ”كورونا“ المستجد.

وقال المطعم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، :”عليكم من منطلق المسؤولية اتجاه وطننا الحبيب قرر مطعم كوصاميّا ما يلي: – تقديم وجبات مجانية للأطباء، الممرضين، الشرطة، السلطات المحلية اللّي عندهم دوريات العمل“.

كما أشار المطعم إلى أن الوجبات سيتم تقديمها في علب packaging بدل الأطباق والطاجين، مع توفيره خدمة توصيل طلبات الأخذ للسيارة دون الضرورة الدخول إلى المطعم.

ودعا المطعم المعنيين بالموضوع أنه وفي حالة الدخول إلى المطعم، وجوب المحافظة على متر واحد على الأقل بين الشخص و الآخر.

وختم بالقول :”الحد من انتشار الفيروس مسؤوليتنا جميعاً“.

هذا ولاقت المبادرة تنويهاً كبيراً من طرف المغاربة عبر التعليقات على المنشور، حيث علق أحدهم قائلاً :” شكرااااا جزيلا متصوروش حجم الخير لي قدمتوه…شكرااا على الإنسانية والوعي ديالكوم وإن شاء الله مبادارات أخرى تجي بعدكم…لا تلتفتو للطنز لي كاين فالتعاليق..كل الحب“.

وأضاف آخر :” بادرة طيبة جزاكم الله خيرا واتمنى من المواطنين ان يكون لديهم حس بالمسؤولية والحفاظ على سلامتهم وسلامة غيرهم بعدم خروجهم من بيوتهم الا الضرورة والنظافة“.