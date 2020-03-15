مكناس.. وفاة شخص بعد القاء القبض عليه بسبب تعنيف زوجته

هبة بريس - و م ع

علم لدى ولاية أمن مكناس أن شخصا كان يشكل موضوع قضية جارية تتعلق بالعنف في حق زوجته، قد وافته المنية زوال اليوم الأحد ، خلال نقله للمستشفى الجهوي بعد إصابته بعارض صحي أثناء تواجده بمقر ديمومة الشرطة .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمكناس كانت قد توصلت بإشعار حول تعريض الهالك زوجته للعنف الجسدي بمنزل الزوجية، تم على إثره انتداب سيارة الإسعاف لنقل زوجة الضحية للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم توقيف الزوج رهن إشارة البحث الذي عهد به لدائرة الشرطة المداومة، وذلك قبل أن يتعرض لحالة إغماء استدعت نقله على الفور للمستشفى حيث وافته المنية فور وصوله لقسم المستعجلات.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شمل تحصيل إفادات كافة الشهود المرافقين الذين تواجدوا لحظتها بمقر الشرطة، وكذا تحصيل إفادات الزوجة الضحية، وذلك بغرض تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية .