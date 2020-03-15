بعد تعليق الدراسة .. أمزازي يطلع على ترتيبات تقديم الدروس “عن بعد”

هبة بريس - الرباط

قام اليوم الأحد سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بزيارة تفقدية إلى كل من المركز المغربي الكوري للتكوين في تكنولوجيا الاعلام والاتصال ومركز الاعلاميات بمنظومة إدارة الاعلام.

و زار الوزير قاعات الإعداد التي تشتغل بها الفرق و الاستوديوهات بالمركز المغربي الكوري للتكوين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تفقد الخادم المركزي لمنظومة الاعلام وسير اشغال الفرق التي تشتغل على البث عبر المنصات بمركز الاعلاميات بمنظومة إدارة الإعلام.

و اطلع الوزير على سير التحضيرات التقنية والرقمية للدروس المعدة للبث عبر البوابة الالكترونية “TelmidTICE” ، كما اطلع على الترتيبات المتعلقة بتخصيص فضاء الكتروني تفاعلي يمكن الأساتذة من تقاسم الدروس وتتبع التمارين مع امكانية التقويم.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير خلال هذه الزيارة بالمجهودات الهامة التي تبذلها الفرق البيداغوجية والتقنية، من مفتشين وأساتذة وتقنيين، والذين راكموا تجربة وخبرة في الانتاج الرقمي، وابانوا عن مستوى من الدينامية والانخراط في هذا الورش الخاص بانتاج المضامين، داعيا الأسر لتأطير هذه العملية على مستوى المنازل على اعتبار أن التلميذ سيكون في وضعية دراسة وليس في عطلة.