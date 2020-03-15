المغرب يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية
قررت المملكة المغربية يومه الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر.
وكشف بلاغ نشر على وكالة المغرب العربي للأنباء “هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا”.
هذا وكشفت وزارة الصحة المغربية اليوم عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمغرب إلى 28 حالة مؤكدة دون أن تقوم بإصدار أي بلاغ رسمي والاكتفاء بنشر الإحصائيات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
وكان بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوم أمس أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية، حتى إشعار آخر، مع السينغال وموريتانيا والنيجر ومالي والتشاد وكندا والبرازيل.
وأوضح البلاغ أن الرباط أبلغت الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقا، مستعملة في ذلك الطرق الدبلوماسية، موضحة أن الأمر يشمل إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.
عبدالله
في 16:45
إلى السيد رئيس الحكومة الموقر، لماذا تتخذون القرارات المتعلقة بالحدود الجوية من دون بعد نظر وبطريقة حتمية فهناك الكثير من المغاربة ذوي الجنسيات المزدوجة وحتى الاجانب اللذين كانت لهم حجوزات سفر الاسبوع المقبل ولكن للأسف بعد اتخاذكم هذا القرار أصبحوا لاحول ولا قوة لهن ولا يستطيعون مغادرة البلاد السعيدة فلماذا لا تعطون فترة اسبوع لبتداء تفعيل تلك القرارات، وأيضا جميعنا نعلم من أن تعليق جميع رحلات الخطوط المغربية من شأنه أن يضر باقتصاد الشركة والدولة فلماذا لا تسمحون برحلات ذهاب فقط والعودة بدون ركاب أي ما هو معلوم برحلات تشارتر فلايت المعرفة بقانون الطيران الدولي هذا الإجراء سوف يمكن تخفيض خسائر الشركة إلى النصف.(نصف خسائر ولا خسارة كاملة)