المغرب يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

قررت المملكة المغربية يومه الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر.

وكشف بلاغ نشر على وكالة المغرب العربي للأنباء “هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا”.

هذا وكشفت وزارة الصحة المغربية اليوم عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمغرب إلى 28 حالة مؤكدة دون أن تقوم بإصدار أي بلاغ رسمي والاكتفاء بنشر الإحصائيات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وكان بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوم أمس أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية، حتى إشعار آخر، مع السينغال وموريتانيا والنيجر ومالي والتشاد وكندا والبرازيل.

وأوضح البلاغ أن الرباط أبلغت الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقا، مستعملة في ذلك الطرق الدبلوماسية، موضحة أن الأمر يشمل إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.