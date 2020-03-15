45 حالة كورونا في الجزائر

هبة بريس ـ وكالات / الصورة تعبيرية

قال عبد العزيز جراد، الوزير الأول، أن الجزائر أحصت لحد الآن 45 حالة اصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع حاليا متحكم فيه.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس من 37 الى 45 حسب ما كشف عنه الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال استضفاته في حصة “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة.

وقال جراد “الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لاقتناء المعدات الطبية من كمامات ومواد التعقيم وهي موجودة بشكل كاف، والأطقم الطبية تشتغل دون انقطاع”.

وبخصوص غلق المجال الجوي قال “أغلقنا المجال البحري بشكل كامل، و الجوي بشكل نسبي لأنه لدينا مواطنين في الخارج لا يمكن تركهم هناك وإلا ستتضاعف علينا المسؤولية لإرجاعهم”.

كمال قال أن الحكومة بصدد التشاور مع علماء الدين لغلق المساجد.

وفي رده على سؤال “الحكومة متهمة بمحاولة خنق الحراك،” قال “أن البلد في مواجهة وباء عالمي و هناك من يريد أخد الشعب إلى الهاوية، ما يقال حول أن الحكومة تبحث عن حجج سياسية لمنع الحراك كذب، نطلب من إخوتنا و أخواتنا الحذر لان الأمر يتعلق بصحة أمهاتنا وإخوتنا “كونو عاقلين”، و احموا أنفسكم”.