سلطات أكادير لا تطبق مذكرة وزارة الداخلية وتسمح بالتجمعات “الصورة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يجتمع الان بحسب “الصورة ” أزيد من 200 شخص بإحدى الساحات القريبة من الحرم الجامعي بحي السلام بأكادير ، مساء اليوم السبت 14 مارس الجاري.

الحشد الكبير من الجمهور شكلوا حلقة كبيرة للاحتفال بأهازيج من الثرات المحلي الفلكلوري، دون اكثراتهم بالنصائح التي قدمتها السلطات الصحية والابتعاد عن التجمعات البشرية كإجراء احترازي ضروري لمنع انتشار فيروس ” كوفيد 19″.

والغريب أن سلطات أكادير، غير متواجدة بالمكان، مما يعني تجاهلها وعدم التزامها بمذكرة وزارة الداخلية التي تمنع التجمعات الى أكثر من خمسون شخص، مما يستدعي مزيدا من الانضباط من المواطنين لتوصيات الجهات الصحية ومذكرات وزارة الداخلية .