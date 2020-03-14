فيروس كورونا .. “البام” يقترح فتح حساب خاص بالتبرعات لمكافحة الوباء

هبة بريس - الرباط

أفاد حزب الأصالة والمعاصرة، أنه يتابع باهتمام شديد المستجدات التي يعرفها المحيط الدولي والإقليمي والوطني، بخصوص تداعيات وباء “كورونا المستجد” داخل دول العالم عامة وعلى بلادنا خاصة.

وفي هذا الصدد، أشاد الحزب عبر بلاغ له، بالقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار الخطة الاستباقية لمحاصرة انتشار هذا الوباء، داعيا مناضلاته ومناضليه، وكافة مكونات المجتمع المغربي إلى الانخراط المسؤول والملتزم في جهود الحد من إنتشاره، والتحلي باليقظة اللازمة و بقيم التضامن والتآزر، وبالثقة اتجاه المؤسسات المخول لها قانونيا تدبير تبعات هذا الوباء؛ كما يدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى الإلتزام بالتوجيهات والنصائح المقدمة بهذا الخصوص، وتفادي التهويل من الأمر وكذلك التقليل من خطورته.

وأعلن الحزب للرأي العام الوطني، دعوة كافة مناضليه وعموم الشعب المغربي إلى الانخراط في تعضيد الخطة الإستباقية لمحاصرة هذا الوباء، من خلال تجسيد قيم التضامن والتآزر كقيم أصيلة داخل مجتمعنا؛ كما يضع أطره وكفاءاته الطبية وكافة المتعاطفين معه رهن خدمة مواطنينا كل في مجال اختصاصه.

و التمس حزب الأصالة والمعاصرة من ” مؤسسة محمد الخامس للتضامن” العمل على فتح حساب خاص بالتبرعات التي قد توجه إلى مكافحة هذا الوباء.

وإننا في حزب الأصالة والمعاصرة، يضيف ذات البلاغ، إذ نتوجه بهذه المبادرة، نؤكد يقيننا بقدرتنا، مجتمعا ومؤسسات، في الانتصار على مواجهة هذا الفيروس، وذلك بالنظر لما تزخر به الأمة المغربية من قيم التعاون والتآزر والتضامن في مثل هذه الحالات، كما نعلن عن تضامننا المطلق مع المصابين بهذا الفيروس داخل وخارج وطننا، متمنين لهم الشفاء العاجل. وفق المصدر ذاته