بطلب من الخارجية الفرنسية .. المغرب يسهل إجراءات عودة الفرنسيين الى بلدهم

هبة بريس

بعد قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية والبحرية والبرية مع دولة فرنسا، تدخلت وزارة خارجية هذه الأخيرة، لضمان خروج مواطنيها العالقين بالمملكه.

وفي هذا الصدد، كشف وزير الخارجية الفرنسي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تواصل مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، وتم الاتفاق على تسهيل عملية سفر الفرنسيين العالقين بالمغرب الى بلدهم.

هذا ويشار الى أن المملكة المغربية، أعلنت يوم أمس الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر.

وجاء في بلاغ رسمي أن الملك محمدا السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين.

تابع البلاغ أن السلطات الحكومية المختصة في البلدين ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية.