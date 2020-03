بطلب من الخارجية الفرنسية .. المغرب يسهل إجراءات عودة الفرنسيين الى بلدهم

Une équipe médicale, constituée de médecins et d’infirmiers civils et militaires accompagne les ressortissants depuis Wuhan jusqu'aux sites d’accueil à l’hôpital Sidi Saïd de Meknès et à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat, après atterrissage du vol à l’Aéroport de Benslimane. 02022020- Benslimane