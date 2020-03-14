وزارة الصحة: وضعنا 350 شخص خالطوا المصابين بكورونا تحت المراقبة

هبة بريس

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل جديدة بخصوص الحالات المعلن عن اصابتها بفيروس “كورونا” بالمغرب.

وأفاد محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في ندوة يعقدها هذه الأثناء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط، أن المصالح الطبية وضعت 350 شخص خالطوا المصابين بفيروس “كورونا” تحت المراقبة الصحية.

وأضاف اليوبي، أن 90 شخصا من المخالطين خرجوا من فترة المراقبة بعد التأكد من خلوهم من الفيروس .

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة أعلنت للرأي العام أنه تم؛ ليلة الجمعة-السبت؛ تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد جديدة بالمغرب، ليكون بذلك العددالإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19، هو 17 حالة ببلادنا إلى حدود يومه السبت 14 مارس 2020.

وتتعلق الحالات التسع بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس 2020، بالمدن التالية: تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة.

فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، وما زالت تحت العلاج.

وقد تم تشخيص الحالات التسع من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

كما تخبر وزارة الصحة أن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة ولا تدعو للقلق.