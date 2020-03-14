وزير الصحة الكويتي: أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم

هبة بريس - وكالات

قال وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لم نشهد مثله من قبل، حيث اجتاح العالم أجمع خلال شهرين.

وأضاف وزير الصحة خلال تصريحات لتلفزيون الكويت، أن سرعة انتشار فيروس كورونا تكمن في عدم وجود أعراض له في بداية الإصابة، مع قيام الناس بمخالطة بعضها والتواجد في تجمعات.

وناشد الوزير المواطنين والمقيمين بالمكوث في المنازل بقوله: “أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم.. التزموا بالبقاء في بيوتكم، ويجب الالتزام بنصائح وتوجهات وزارة الصحة في هذا الشأن للحفاظ على سلامتكم”.