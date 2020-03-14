كورونا .. القنصلية المغربية في نيويورك تحدث خلية يقظة للتواصل مع أفراد الجالية

هبة بريس

أعلنت القنصلية العامة للمغرب في نيويورك عن إحداث خلية “يقظة” حول وباء كورونا للتواصل مع جميع أفراد الجالية المغربية في الولايات المتحدة وتتبع وضعهم الصحي.

و حثت القنصلية أفراد الجالية على الالتزام بالتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات الأمريكية المختصة والتوجه بأسرع ما يمكن إلى أحد مراكز الرعاية الطبية في حال ظهور أعراض تدل على الإصابة بمرض كوفيد-19 .

وأوصت أيضا بإبلاغ السلطات المحلية ومصالح القنصلية المغربية بأي حالة تتطلب الدعم أو المساعدة العاجلة.

ووضعت القنصلية المغربية رهن إشارة أفراد الجالية أرقام الهواتف التالية للتواصل مع خلية اليقظة:

202-361-5001 / 347-536-7472 / 347-301-0308.

كما يمكن لأفراد الجالية المغربية التواصل مع الخلية من خلال البريد الإلكتروني: cons.morocco@gmail.com