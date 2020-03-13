مغاربة محتجزون بالمعبر الحدودي مليلية .. والسلطات خارج التغطية

هبة بريس

يعاني المهاجرون المغاربة القادمون من المعبر الحدودي مليلية، طيلة الساعات الأخيرة، من الاحتجاز والمنع من دخول مدينة الناظور، اثر قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية وعملية العبور البرية بين المغرب واسبانيا.

ومنعت السلطات الاسبانية، العشرات من المغاربة القادمين من عدد من الدول الاوروبية، من عبور معبر مليلية والدخول الى الناظور بدعوى تعليق الرحلات.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المهاجرون المغاربة العالقون بالمعبر عن سخطهم بسبب منعهم من دخول التراب الوطني.

وأكد أحد المهاجرين في تصريح لهبة بريس، أن السلطات الاسبانية اتخذت كافة التدابير وسهلت جميع الإجراءات لضمان دخول مواطنيهم المتواجدين بالمغرب الى اسبانيا، غير أن السلطات المغربية تعمدت تجاهل المهاجرين والتفرج على عملية احتجازهم دون تحريك ساكن.

وطالب المهاجرون المحتجزون بالمعبر الحدودي رفقة أقاربهم وأبنائهم الجهات المعنية بالمغرب للتحرك وتأمين دخولهم في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها عدد من الدول.