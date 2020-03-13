“فايسبوكيون” يسخرون من العثماني بسبب تدوينة والاخير يحذفها

ع . اللطيف بركة - هبة بريس

في موقف من السخرية التي عبر عنها العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تدوينة لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية بقوله : ( لا أساس ولا صحة لما يروج حول احداث مستشفى عسكري ميداني ببنسليمان لاستقبال المغاربة المرحلين من ايطاليا) والتي كتب أسفلها المصدر ( وكالة المغرب العربي للأنباء) مما أثار سخرية بكون رئيس الحكومة لا علم له بمجريات الامور بل مصدره هي الوكالة الرسمية، علما بحسب فيسبوكيون أن ” لاماب” تأخد البلاغات من الحكومة نفسها التي يترأسها العثماني .

ومما زاد من لغة السخرية، هو أن رئيس الحكومة العثماني قد اضطر الى حذف تدوينته من صفحته الرسمية.

وليس أول مرة يسقط رئيس الحكومة في “سخرية ” بل سبق في تدوينة سابقة في قضية مقتل شاب بمقهى ” لاكريم ” بمراكش، من طرف عنصران يتحدران من الدومينكان، ليكتب العثماني في صفحته لقد سقط المجرمان في قبضة الامن، قبل أن تنبهه مديرية الحموشي، بأن الموقوفان هم مشتبه فيهما، قبل أن يكتشف العثماني الخطأ والتطاول على الاختصاصات.

كما سبق لموقف مماثل اثار سخرية، حينما تحدث رئيس الحكومة في احدى مهرجاناته الحزبية أن المغاربة اليوم ” حل الروبيني يطلق الماء .. برك على الزر يشعل الضو” وغير من المواقف التي اغضبت المغاربة رغما انهم ضحكوا على القائل.