لأول مرة في تاريخ اليونان.. امرأة تتسلم زمام الرئاسة

هبة بريس - وكالات

تستعد اليونان اليوم الجمعة لتسليم امرأة لأول مرة في تاريخها زمام الحكم في البلاد.

وستتولى إيكاتيريني ساكيلاروبولو القاضية السابقة البالغة 63 عاما، رئاسة البلاد لولاية من خمس سنوات.

وستؤدي اليمين في البرلمان، وتضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول الذي يعتبر أهم نصب عسكري في اليونان، ثم تتوجه إلى القصر الرئاسي حيث تجرى مراسم تسلم وتسليم مع الرئيس المنتهية ولايته بروكوبيس بافلوبولوس، وفق ما أعلن البرلمان.

وانتخبت ساكيلاروبولو في البرلمان في يناير بأصوات 261 نائبا من بين 300.

وحددت أولوياتها بمعالجة الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي وموجة الهجرة.

ورغم أن الرئيس هو رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة إلا أن هذا المنصب يعتبر فخريا إلى حد كبير.

ويصادق الرؤساء اليونانيون على الحكومات والقوانين ولديهم من الناحية الفعلية سلطة إعلان الحرب، لكن فقط بالتوافق مع الحكومة.