ضجة بابتدائية البيضاء .. أحكام بالمئات في وقت قياسي لصالح شركات كبرى .. ونقابة المحامين تتدخل

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

فضيحة غير مسبوقة، تلك التي تفجرت خلال الأيام الأخيرة، بعد حديث عدد من الجهات الحقوقية والقانونية، عن تورط محامين وقضاة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في إصدار أحكام متعلقة باستخلاص الديون جملة واحدة، لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم.

وتحدثت مصادر متطابقة، عن اقدام عدد من القضاة والمحامين على التواطؤ لاصدار أحكام تخص ملفات متلقة باستخلاص الاموال في ظرف زمني وجيز ودون اخبار الجهات المعنية به.

وفي هذا الصدد، دخلت نقابة المحامين بالدار البيضاء على الخط، حيث أصدرت بلاغا إلى الرأي العام بخصوص القضية.

وجاء في بلاغ نقيب المحامين بالبيضاء “إثر المقالات المنشورة في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية منذ نهاية الأسبوع المنصرم بخصوص ظروف البث في بعض ملفات تحصيل الديون التي عرضت على أنظار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ينهي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى الرأي العام، بأن مؤسسة النقيب قد شرعت في التحري بخصوص المعطيات لمتعلقة بهذه القضية منذ تاريخ اطلاعها عليها”.

وأكد البلاغ أن النقيب “توصل بداية الأسبوع الجاري بمجموعة من الشكايات في الموضوع قيد الدراسة حاليا في انتظار اتخاذ القرار المناسب الذي يقتضيه الموقف بناء على نتائج البحث الجاري وطبقا للقانون الذي يخضع الجميع لسلطانه، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويكرس استقلال مهنة المحاماة وسمو رسالتها”. وفق المصدر ذاته