الحكومة تصادق على قانون جديد يتعلق بـ”بطاقة التعريف الوطنية”

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وذكر بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية.

كما يهدف مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، وبإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين.