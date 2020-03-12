“لارام” تطلق خطوطا جوية جديدة و تربط العيون بمراكش و الرباط

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل مجموعة الخطوط الملكية المغربية انفتاحها و تقويتها للرحلات الداخلية عبر الربط الجوي لعدد من المدن المغربية و خاصة تلك المتواجدة بالجنوب.

و في هذا الصدد، دشنت “لارام” خطين جويين جديدين ضمن سلسلة رحلاتها الداخلية ، الأول يتعلق ربط مدينة العيون بالعاصمة الرباط و الثاني ربط العيون بمدينة مراكش ذهابا و إيابا.

و تقرر أن يكون الخط الجوي المباشر الذي سيربط العيون بالرباط بمعدل رحلتين أسبوعيا، يومي الاثنين و الأربعاء على متن طائرات بوينغ 737-800 ، بتسعيرة محددة في 800 درهم.

كما تقرر أن يكون الربط الجوي بين العيون و مراكش بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرت بوينغ 737-800 ، بتسعيرة محددة في 700 درهم.