إسبانيا: أسر مغربية تحزم أمتعتها نحو الوطن هربا من الوباء

هبة بربس _ يسير الإيحيائي _
في خضم المعطيات الجديدة التي كشفت عنها السلطات الصحية بإسبانيا والمتمثلة أساسا في إرتفاع نسبة الإصابات بفيروس “كورونا” بين السكان، وتضارب الأنباء عن عزل العاصمة مدريد كليا عن باقي المدن لمدة لا تقل عن 15يوما ضمانا للحد من إنتشار الوباء، تروج معلومات مؤكدة عن عزم مجموعة من الأسر المغربية السفر إلى الوطن في محاولة للنجاة من الإصابة بهذا الوباء الفتاك.
ووفق ما يروج من حديث في الأوساط، حزمت العديد من الأسر أمتعتها للخروج من أكبر بؤرة للعدوى قبل الإعلان عن إغلاق المنافذ البرية في غضون الساعات القليلة القادمة، وتتدارس الحكومة الإسبانية ضمن إجتماعاتها المكثفة إمكانية عزل المدينة بشكل كلي للسيطرة على الوباء وعدم إنتقاله إلى المدن الأخرى عبر موجات النزوح المفترضة خاصة بعد إرتفاع حالات الوفيات بين المواطنين.
وازدادت حدة الخوف بين السكان مباشرة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأربعاء إعتبار “كورونا” وباء عالميا، حيث سجلت كاميرا “هبة بريس” من مدريد إنخفاضا لافتا في حركة السير والجولان وخلو المقاهي والمطاعم من الزبناء بشكل تدريجي، أضف على ذلك توقف موجات السياح القادمين من دول أخرى سواء عبر الرحلات الجوية أو عبر شبكات الطرق الوطنية.
وفي إنتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة،ببقى المهاجرون المغاربة المقيمين بإسبانيا بين إختيارين صعبين كلاهما مر، سيما وأن المغرب إنتقل إلى مرحلة جديدة من الإجراءات أهمها دخول الجيش على الخط.
این المنطق؟
في 17:04
تصرفات غیر مسٶولة بتاتا۰ فلیعلم الاخوة ان الموت لا تختار المکان والزمان۰ اذا شاء القدر سیموتون بوباء کورونا حتی في المغرب۰ شخصیا اعیش ي اوربا مع عاٸلتي ولا احد فکر في الهروب الی المغرب۰ الفیروس انتشر بکثافة فی ایطالیا، اسبانیا وفرنسا۰ اذا اتینا کلنا الی المغرب سنکون سببا في انتشار سریع للوباء في المغرب۰ این منطق المسٶولیة یا اخوان؟؟
Ali klay
في 17:40
Cha3b motakhalifha lborhan
ابراهيم
في 17:44
يجب اغلاق الحدود في حتي لا يعم الوباء ولا داعي للتحدت بالمشاعر والاحاسيس هم يدفعون الضرائب للاسبانيا وايطاليا ويجب ان يبقو حيت هم ولا يزيدون العبء علي الدولة المغربية
نور التدلاوي
في 18:15
انواع نن البشر ترى في دول المهجر بقرة حلوبا و مكان لجني الاموال لا غير ،قمة الانتهازية البشعة و الوصولية الدنيئة اما ان يشاركوا البلدان التي استقبلتهم و اعطتهم كرامة حرموا منها في وطنهم السراء و الضراء و يقفوا مع شعوبها في هذه المحنة فمحال بل يحزمون امتعتهم ليعودوا الى وطن لم يوفر لهم حتى لقمة العيش.في الحقيقة فمهاجرون من هذه العينة يجب على اسبانيا و غيرها طردهم و الاستغناء عنهم.