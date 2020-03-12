إسبانيا .. إصابة وزيرة المساواة بفيروس “كورونا”

هبة بريس - وكالات

أعلنت رئاسة الحكومة الإسبانية الخميس عن إصابة إريني موتيرو وزيرة المساواة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19 ) بينما يخضع بابلو إغليسياس النائب الثاني لرئيس الحكومة للحجر الصحي .

وقالت رئاسة الحكومة الإسبانية ( لا مونكلوا ) في بيان ” لقد أظهرت نتائج الفحص التي خضعت لها إريني مونتيرو إصابتها بفيروس كورونا المستجد بينما يخضع بابلو إغليسياس النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية للحجر الصحي ” .

وأضاف نفس المصدر أنه ” سيتم إجراء الاختبارات اليوم الخميس على جميع أعضاء الحكومة الإسبانية وستعلن النتائج بعد ظهر اليوم في ( لامونكلوا ) مشيرا إلى أنه ” سيتم تفعيل مقتضات البروتوكولات الوقائية ” .

وجاء الإعلان عن إصابة وزيرة المساواة في الحكومة الإسبانية بفيروس كورونا المستجد ساعات قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المقرر اليوم الخميس والذي سيخصص لبحث ومناقشة التدابير والإجراءات التي اعتمدتها وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد .