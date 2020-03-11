وزارة التعليم العالي تتحضر للتعليم عن بعد لمواجهة خطر تفشي “كورونا ” بين الطلبة

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

طالب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة من رؤساء الجامعات المغربية الاستعداد لاستعمال تقنيات التكنولوجيا لتلقين الطلبة الدروس عن بعد، لما تفرضه الظرفية الحالية من تعبئة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وحث اعويشة في مراسلته لرؤساء الجامعات ، على ضرورة موافاته بكل إمكانيات التكنولوجيات الحديثة للتواصل المتوفرة لدى الجامعات قصد استعمالها من أجل تسجيل وتوفير مضامين مواد التلقين والتأطير ووضعها رهن إشارة الطلبة عن بعد.

ودعت المراسلة ذاتها إلى الإعداد وموافاة الوزارة بتصور استراتيجي لمواجهة الظرفية الخاصة التي يعرفها العالم بأسره، والذي يرمي إلى التصدي لفيروس كورونا داخل فضاءات المؤسسات التي تحتضنها الجامعات تلافيا لخلق بؤر للعدوى مراعاة لصحة وسلامة الأساتذة وكذا الطلبة و الإداريين والتقنيين.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الطلب يأتي بعد عقد اجتماع تواصلي، يوم أمس الثلاثاء مع اليونسكو عبر تقنية الفيديو، والذي هم مجموعة من الدول من أجل التعبئة الشاملة قصد التصدي لانتشار فيروس كورونا المحتمل.