بعد تسجيل 6 حالة اصابة بكورونا ..العثماني : مارسوا حياتكم بشكل طبيعي

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المواطنين على عدم الارتباك وممارسة المياة بشكل طبيعي وذلك بعد تسجيل المغرب لسادس حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

ووجه العثماني، في تفاعل له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، دعوة لكافة المواطنين لعدم القلق، حيث قال “ندعو الجميع إلى ممارسة حياتهم الطبيعية دون قلق أو ارتباك، مع الأخذ بوسائل الوقاية”.

وأكد العثماني، على أن الجهات المختصة تأخذ بأقصى الاحتياطات لحماية الأمن الصحي للبلاد من وباء كورونا، مضيفا أن أي حالة يتم تشخيصها تجرى الفحوصات لجميع المخالطين لها في المدة الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنه تم تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية من أصول سنيغالية بالغة من العمر 64 سنة تعاني من أمراض مزمنة، وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض تنفسية يوم السبت 7 مارس.