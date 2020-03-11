بنشعبون يفعل منشور رئيس الحكومة و يتخذ إجراءات صارمة في حق موظفي وزارته

هبة بريس – الدار البيضاء

توصلت المديريات المركزية و المحلية التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بمراسلة موقعة من طرف محمد بنشعبون وزير القطاع تحثهم على الالتزام بعدد من الضوابط المهنية و السلوكيات من قبيل الحضور اليومي للموظفين و كيفية التعامل مع حالات التغيب.

و في هذا الصدد، توصلت مديريات وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بمراسلة حديثة يدعو من خلالها محمد بنشعبون إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بالحضور اليومي للموظفين، وتفعيل المساطر اللازمة في حق المتغيبين مع الاقتطاع من أجورهم.

و أوضحت المراسلة أنها تأتي تفعيلا لمنشور سبق و وجهته رئاسلة الحكومة لموظفي القطاع العام و المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، حيث دعا الوزير لتوحيد طريقة تدبير هذا الأمر على مستوى مختلف المديريات و المصالح بالشكل الأمثل و ذلك عبر إشعار المصالح المكلفة بالموارد البشرية، على الصعيدين المركزي والمحلي، بكل تغيب عن العمل، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل قبل اللجوء لفرض الاقتطاعات المعمول بها و الإجراءات التأديبية المنصوص عليها.