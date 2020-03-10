اليوبـي : نراقب ما يقارب 300 شخص كانوا على اتصال مع الحالات المصابة بكورونا

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أكد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة تراقب بشكل يومي ما يقارب 300 شخص كانوا على اتصال مع الحالات الثلاث المصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة بالمغرب، والذين لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس.

وأوضح اليوبي، خلال ندوة صحفية عقدت حول مستجدات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد، أنه إلى حد الساعة، لم تظهر أية أعراض للفيروس على هؤلاء الأشخاص، مؤكدا أن الوزارة ستواصل مراقبتهم حتى انقضاء فترة 14 يوما التي تمثل فترة الحضانة القصوى للفيروس.

وأضاف أن الوضع الصحي للشخصين اللذين تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مطمئن، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 39 سنة تأكدت إصابته بعد عودته من إيطاليا، وسائح فرنسي يبلغ من العمر 52 سنة قدم من باريس.

وأشار اليوبي إلى أن الشخص الأول يتمتع بصحة جيدة ويتماثل للشفاء، فيما تعتبر أعراض مرض السائح الفرنسي بسيطة، مؤكدا أن هذا الأخير يخضع لشروط الحجر الصحي بمستشفى بمدينة مراكش.

وأكد السيد اليوبي أن الوزارة ما زالت في إطار المرحلة الأولى من تنزيل المخطط الوطني لليقظة وللتصدي لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن هذه المرحلة تتميز بتسجيل حالات وافدة من الخارج.