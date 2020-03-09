الجزولي يعقد سلسلة لقاءات بواشنطن مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى

هبة بريس ـ و م ع / الصورة تعبيرية

أجرى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين بواشنطن، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وعقد الجزولي جلسة عمل مع آدم بوهلر، الرئيس المدير العام لمؤسسة تمويل التنمية، وهي وكالة أمريكية جديدة بموارد استثمارية بقيمة 60 مليار دولار أحدثها الرئيس دونالد ترامب لتمويل مشاريع دولية.

وشكلت جلسة العمل هذه فرصة للسيد الجزولي لاستعراض المنجزات الكبرى التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سمحت للمملكة بالارتقاء إلى مصاف البلدان الأكثر جذبا للاستثمارات وبتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في إفريقيا.

واتفق الوزير والرئيس المدير العام لمؤسسة تمويل التنمية على خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في المغرب والتمويل المشترك للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

كما عقد الجزولي لقاء مع الرئيسة المديرة العامة لمجلس الشركات المعني بإفريقيا، السيدة فلوريزيل ليزير، تمحور أساسا حول التحضيرات لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، التي ستنعقد في مراكش في غضون الأشهر المقبلة.

ويشارك في القمة عدد كبير من البلدان الإفريقية وحوالي 400 شركة أمريكية كبرى من أجل إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، من خلال تعزيز المبادلات التجارية وكذا المشاريع والاستثمارات في القارة.