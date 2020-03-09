البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على طاولة المجلس الحكومي

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

يترأس رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول آفاق تطور قطاع الصناعة بالمغرب.

ومن المنتظر أن يتدارس المجلس، حسب البلاغ، مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

وأشار البلاغ، إلى أن المجلس سينتقل بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

وسيختم المجلس أشغاله، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور