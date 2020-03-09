بسبب الفقر.. محاولة انتحار متزوجة ببرشيد و الأمن يدخل على الخط

*صورة تعبيرية
هبة بريس – الدار البيضاء
تزامنا و اليوم العالمي للنساء ، اليوم الذي يحتفي فيه العالم أجمع بالمرأة ، اهتزت مدينة برشيد على وقع خبر محاولة انتحار لسيدة متزوجة و أم لطفلين بعد أن تناولت جرعة من السم.
و حسب مصادر مطلعة ، فقد أقدمت سيدة متزوجة تقطن بحي شعبي بمدينة برشيد و بالضبط بمنطقة الحي الحسني على محاولة وضع حد لحياتها و ذلك من خلال تناولها مادة سامة مخصصة للقضاء على الحشرات.
و أضاف المصدر ذاته أنه لولا الألطاف الإلهية لكانت السيدة في عداد الأموات ، حيث تم اكتشاف تناولها للمادة السامة من طرف أحد أبنائها الصغار السن مباشرة بعد ذلك ليخبر إحدى قريباته بالجوار مما جعلها تربط الاتصال بمصالح الإسعاف بشكل مستعجل.
و أوضح المصدر عينه أن السيدة المتزوجة قد جرى نقلها على وجه السرعة لمستشفى الرازي ببرشيد و هي في حالة إغماء ، قبل أن يتم تنقيلها للمستشفى الجهوي بسطات و حالتها جد حرجة لحدود الساعة.
و عن سبب محاولتها الانتحار ، أكدت المصادر نفسها أن الأمر قد يرجع للحالة الاجتماعية الصعبة التي تعيشها أسرتها خاصة في ظل الفقر المدقع و المشاكل الأسرية التي تمر منها ، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقاتها في النازلة لتحديد ملابسات و دوافع إقدام هاته الأم على محاولة الانتحار.
عابر سبيل
في 20:30
بدون تعليق الأمر خطير.
عابر سبيل
في 22:59
سأتكلم حثى أبرء دمتي أمام الله مع العلم ان المسؤولين هم المطالبين بهذا الشيء . هنا حالتنا الأولى ياما المواطن لا يقوم بواجبه ياما المسؤولين عن وضع المواطن لا يقوم بواجبهم؟ الآن اريد ان اسمع تلك الجمعيات المدعومة من الخارج وتلك الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان والذين يطالبون بالحرية الشخصية في البرلمان وخارجه .في الحين نرى مواطن مغربية أم لمغاربة المستقبل تريد الانتحار لماذا ؟ لم تجد خبزا في وطنها المغرب .