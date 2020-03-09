بسبب الفقر.. محاولة انتحار متزوجة ببرشيد و الأمن يدخل على الخط

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

تزامنا و اليوم العالمي للنساء ، اليوم الذي يحتفي فيه العالم أجمع بالمرأة ، اهتزت مدينة برشيد على وقع خبر محاولة انتحار لسيدة متزوجة و أم لطفلين بعد أن تناولت جرعة من السم.

و حسب مصادر مطلعة ، فقد أقدمت سيدة متزوجة تقطن بحي شعبي بمدينة برشيد و بالضبط بمنطقة الحي الحسني على محاولة وضع حد لحياتها و ذلك من خلال تناولها مادة سامة مخصصة للقضاء على الحشرات.

و أضاف المصدر ذاته أنه لولا الألطاف الإلهية لكانت السيدة في عداد الأموات ، حيث تم اكتشاف تناولها للمادة السامة من طرف أحد أبنائها الصغار السن مباشرة بعد ذلك ليخبر إحدى قريباته بالجوار مما جعلها تربط الاتصال بمصالح الإسعاف بشكل مستعجل.

و أوضح المصدر عينه أن السيدة المتزوجة قد جرى نقلها على وجه السرعة لمستشفى الرازي ببرشيد و هي في حالة إغماء ، قبل أن يتم تنقيلها للمستشفى الجهوي بسطات و حالتها جد حرجة لحدود الساعة.

و عن سبب محاولتها الانتحار ، أكدت المصادر نفسها أن الأمر قد يرجع للحالة الاجتماعية الصعبة التي تعيشها أسرتها خاصة في ظل الفقر المدقع و المشاكل الأسرية التي تمر منها ، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقاتها في النازلة لتحديد ملابسات و دوافع إقدام هاته الأم على محاولة الانتحار.