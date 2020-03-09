البرلمان يسائل بوريطة حول الإجراءات المتخذة لحماية مغاربة الخارج من فيروس ”كورونا“

هبة بريس – الرباط

لازالت تداعيات فيروس كورونا، وانتشاره بدول أوروبية خصوصا إيطاليا وفرنسا، يرخي بظلاله على الساحة السياسية المغربية، حيث وجهت النائبة البرلمانية إبتسام عزاوي عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا صباح اليوم، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول موضوع استراتيجية الوزارة لمواكبة انتشار فيروس كورونا.

وقالت ابتسام عزاوي في سؤالها الذي توصلت ”هبة بريس“ بنسخة منه، :”حيث أن تنامي رقعة ووتيرة انتشار فيروس “كرونا” في مختلف قارات ودول العالم واقعا يفرض تحديا كبيرا على الوزارة بشكل خاص، بالنظر لما يستدعيه الأمر من استنفار للشبكة الديبلوماسية والقنصلية لبلادنا من أجل متابعة وتقديم الدعم والخدمات الضرورية لكافة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبشكل خاص في بؤر تفشي المرض“.

واسترسلت عزاوي، أنه وأمام هذا الوضع، يجعل من الديبلوماسيين والموظفين والأعوان، في مختلف البعثات الديبلوماسية والقنصلية لبلادنا، جنود الخط الأول في مواجهة المرض إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج، مما يستدعي وضع استراتيجية تتضمن كافة التدابير والإجراءات الضرورية للمواكبة والتواصل والحماية وتقديم الدعم المناسب. على حد تعبير ذات النائبة البرلمانية.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن ما هي التدابير التي اتخذتها وزارة ”بوريطة“ لمواكبة التمثيليات الديبلوماسية والقنصلية لبلادنا في تعاملها مع انتشار فيروس كرونا؟ وما هي التدابير المتخذة لدعم ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، وبالأخص في الدول الأكثر تضررا؟ ”

هذا وسبق للنائبة البرلمانية ابتسام العزاوي، أن وجهت الأسبوع الماضي سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب بخصوص استيلاء بعض الشركات على مخزون الكمامات الطبية الواقية من فيروس كورونا وغيابها في بعض الصيدليات .

وقالت النائبة البرلمانية ضمن سؤالها الموجه، أنه و”بعد تداول العديد من المنابر الإعلامية أخبارا مفادها شروع شركات عاملة في قطاع الصيدلة والدواء في شراء وتخزين كميات كبيرة من الكمامات الطبية المخصصة للوقاية من فيروس كورونا ،وذلك بغرض الرفع من أسعارها“.

واسترسلت خلال معرض سؤالها الذي وجهته قبل تأكيد حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب، على أنها تنقلت ميدانيا إلى عدد من الصيدليات بالعاصمة الرباط وأخبرت بنفاذ مخزون الكمامات لديها، مشيرة إلى أنها ”سلوكيات غير أخلاقية وجب التصدي لها للحليلولة دون نفاذ المخزون الوطني من الكمامات الواقية“.