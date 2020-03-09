مرة أخرى .. وزارة التربية الوطنية تنفي تقديم العطلة المدرسية

هبة بريس

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفيا قاطعا، ما تم تداوله عبر خدمة واتساب بشأن تقديم موعد العطلة المدرسية المقررة نهاية شهر مارس الجاري.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها أنه “على إثر الخبر الذي يتم تداوله عبر خدمة واتساب، والذي يزعم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ستعقد اليوم اجتماعا بمقرها الرئيسي بالرباط لأجل تقديم موعد العطلة المدرسية المقررة في نهاية الشهر ، فإنها تنفي نفيا قاطعا هذه الإشاعة، وتدعو إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يضع مروجوها أنفسهم تحت طائلة المتابعة القانونية.

وأضاف البلاغ أن الوزارة جددت الدعوة إلى الالتزام فقط بما يصدر عن الوزارة عبر قنواتها الرسمية ومصالحها المختصة.