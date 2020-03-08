ناسا تحذر من كوكب بقوة 30 قنبلة ذرية يقترب من الأرض

هبة بريس - وكالات

كشفت وكالة “ناسا” الفضائية أنه في الـ 29 من شهر أفريل المقبل سيقترب كويكب ضخم من الأرض ويُقدر أن يتراوح عرضه بين 1.7 و 4 كيلومترات.

الكويكب يطلق عليه إسم “1998 أور 2” ويعرف علمياً بالرقم “52768”، ويتحرك بسرعة 31319 كيلومتراً في الساعة أي 8.7 كيلومترات في الثانية.

وقالت وكالة رويترز أن الكويكب يحتوي قوة دفع انفجارية تعادل 30 قنبلة ذرية.

وتم تصنيف الكويكب كـ”شيئ خطير” محتمل لأنه يمر بالقرب من مدار الأرض، لكنه ليس مدرجًا حاليًا في قائمة ناسا للأحداث المحتملة ولا ترى الوكالة احتمالاً في الوقت الحالي أن يصطدم بكوكب الأرض.