ناسا تحذر من كوكب بقوة 30 قنبلة ذرية يقترب من الأرض

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هبة بريس - وكالات
كشفت وكالة “ناسا” الفضائية أنه في الـ 29 من شهر أفريل المقبل سيقترب كويكب ضخم من الأرض ويُقدر أن يتراوح عرضه بين 1.7 و 4 كيلومترات.
الكويكب يطلق عليه إسم “1998 أور 2” ويعرف علمياً بالرقم “52768”، ويتحرك بسرعة 31319 كيلومتراً في الساعة أي 8.7 كيلومترات في الثانية.
وقالت وكالة رويترز أن الكويكب يحتوي قوة دفع انفجارية تعادل 30 قنبلة ذرية.
وتم تصنيف الكويكب كـ”شيئ خطير” محتمل لأنه يمر بالقرب من مدار الأرض، لكنه ليس مدرجًا حاليًا في قائمة ناسا للأحداث المحتملة ولا ترى الوكالة احتمالاً في الوقت الحالي أن يصطدم بكوكب الأرض.
امين
في 22:55
تخاريف ناسا. تم قياس كل شيء بدقة حتى القوة التدميرية ههههه
lachhabalmostafa@gmail.com
في 23:36
قلو ل ناسا راه غير كونو هانين
مغديش إصطادم بي الأرض
كمال
في 08:07
العنوان يوحي باصطدام كوكب بأكمله بالأرض وهذا الأمر قريب جدا ! لكن بقراءة الخبر أصبح الكوكب كويكبا والاحتمال بعيدا جدا ! بالنسبة لصاحب التعليق الأول نعم يمكن احتساب قوة الانفجار عندما نتوفر على معطى كتلة الجسم وسرعته. إنها الرياضيات والفيزياء يا صديقي.
ووووو
في 10:37
عن اي علم تتحدث برايك اكل هدا العلم ولم يستطيعوا حتى ادراك وجود االله