دفاعا عن المرأة.. “المغتصب هو نتا” يخرجن الى الشارع بطنجة في 8 مارس(صور)

هبة – مكتب طنجة

شهدت مدينة طنجة صباح اليوم الاحد 8 مارس، مسيرة جهوية شاركت فيها أطياف سياسية وحقوقية وجمعوية ، دفاعا عن المرأة في عيدها الأممي.

وانطلقت المسيرة من ساحة 9 أبريل بمدينة طنجة ، مرورا بعدد من شوارع عاصمة البوغاز ، حيث رددت المشاركات شعارات مطالبة بحقوق المرأة والمساواة مع الرجل، منددين بالانتهاكات التي تطال المرأة ، سواء من قبل الرجل أو المجتمع حسب تعبيرهن.

وتميزت المسيرة الجهوية ، بمشاركة دينامية “جسدي حريتي” التي رددت نشيد “المغتصب هو نتا نتا نتا”.