دفاعا عن المرأة.. “المغتصب هو نتا” يخرجن الى الشارع بطنجة في 8 مارس(صور)

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هبة – مكتب طنجة
شهدت مدينة طنجة صباح اليوم الاحد 8 مارس، مسيرة جهوية شاركت فيها أطياف سياسية وحقوقية وجمعوية ، دفاعا عن المرأة في عيدها الأممي.
وانطلقت المسيرة من ساحة 9 أبريل بمدينة طنجة ، مرورا بعدد من شوارع عاصمة البوغاز ، حيث رددت المشاركات شعارات مطالبة بحقوق المرأة والمساواة مع الرجل، منددين بالانتهاكات التي تطال المرأة ، سواء من قبل الرجل أو المجتمع حسب تعبيرهن.
وتميزت المسيرة الجهوية ، بمشاركة دينامية “جسدي حريتي” التي رددت نشيد “المغتصب هو نتا نتا نتا”.
حمو عطيه
في 20:28
اللهم لطفك من فيروس الكورونا و من الإنسان الكورونا.
قربوش
في 20:46
المجموعات نفسها التي تخرج لنا كل مرة للدفاع عن الفاجرات، لم نركن دافعتن عن المسلمة التي اهانها طبيب في مستشفى بفاس بعد ان غضب بسبب انها ارتدت الحجاب حين دخل بدون استئذان؟ ام ان الدفاع فقط عن المراحيض المتنقلة؟
عبد الفتاح
في 00:22
سبحان الله سيماهم في وجوههم لازين لامجي بكري ابحال المومياء