نساء مغربيات بصمن أسمائهن بحروف من ذهب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

إنهن المغربيات الشريفات اللواتي كرسن حياتهن لتربية أبنائهن تربية تليق بمقامهن، ومنهن من استطاعت أن تزاوج بين عملها المضني وأداء واحبها الأسري، منهن بصمن أسمائهن بحروف من ذهب في سجل التاريخ، إنهن المغربيات اللواتي نقف لهن اليوم بمناسبة الثامن من شهر مارس كمناسبة للاحتفال بهن على دورهن المحوري في الحياة، كزوجات وأمهات وأخوات وموظفات وعاملات.

نقف اليوم هنا عند أول اختيار، لنتصفح صفحات التاريخ ونعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لنجد من بين ثنايا العطايا تلك التي قدّمتها ” نون النسوة” وهن تتقلدن مهامهن الإدارية في مواقع حساسة تتطلب حنكة وصرامة واتخاذ قرارات حاسمة، إنها المرأة التي تركت بصماتها في قلوب من بادلوها التحية في الصباح على باب مكتبها من موظفين وأعوان الكل لازال يهتف باسم تلك المرأة التي أبت إلا أن تشارك الرجل في تقديم الخدمات للمواطنين قبل احالتها على التقاعد كإطار عالي ببريد المغرب سابقا بقلب مدينة الدار البيضاء الاقتصادية، للتفرغ للدراسة الجامعية لتحصل على الاجازة في شعبة الادب العربي، وعلى دبلوم علوم التربية بميزة حسن جدا، لتنهي مشوارها باصدار ديوانين للشعر بعنوان ” عبق الجلنار”، ” حديث الوجدان”، في انتظار اصدار ديوانها المرتقب ” رحلتي الى برلين”.

ضيفتنا اليوم هي الشاعرة المغربية الأصيلة ” مليكة طالب” بنت درب السلطان بالبيضاء، الأم التي وهبت حياتها كلها لتربية أبنائها ورعايتهم حتى نالوا المراد، منهم المهندس ومنهم الموظف ومنهم الفنان…إنها الشاعرة المزابية التي تنحدر من تراب منطقة العلوة بمدينة ابن احمد، الحائزة على عدة جوائز وشواهد تقديرية ورسائل شكر آخرها من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

إنها الشاعرة “مليكة طالب” التي تركت بصمات قوية في صفوف ساكنة درب السلطان بمدينة البيضاء، وهي تشارك معهم أدوار المجتمع المدني كفاعلة جمعوية وفنانة في الشعر العربي، وهي رسالة أيضا لكافة الفعاليات السياسية والجمعوية والاعلامية بالمنطقة لتقديم الدعم الكافي لهذه المرأة المتميزة من خلال تشجيعها ومساندتها.

إنها المزابية التي ارتينا أن نختار اسمها من بين أفضل الأسماء النسوية التي نقشت حروفها من ذهب في سجل التاريخ، مقدمة من خلاله ذلك نموذجا للمرأة العربية والمغربية على وجه الخصوص التي أبانت عن حبها لوطنها وتعلقها بمسقط رأسها، وتعلقها بالشعر العربي الأصيل ومعتزة بلغتها العربية لغة القرآن الكريم، خاتمة مشوارها التقاعدي بالتربع على ديوانين للشعر العربي في اتظار خروج ” رحلتي الى برلين” في القريب العاجل.