العثماني حول لقاء العيون.. التزمنا بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا”

هبة بريس – الرباط

قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أن اللقاء الشهري للأمانة العامة للحزب إلى جانب باقي الأنشطة المزمع تنظيمها بمدينة العيون، فيها التزام بالقرارات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة، لتفادي الإصابة بفيروس “كورونا”.

واضاف العثماني ، في كلمته صباح اليوم السبت خلال افتتاح أول لقاء للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمدنية العيون، انه لابد من اتخاذ الاحتياطات الفردية التي يتعين أن يتلزم بها كل شخص على حدة، من قبيل الغسل المنتظم لليدين بالمطهرات والصابون لتفادي أي تأثيرات سلبية، إلى جانب اتخاذ احتياطات في الاتصال بالمصابين بالزكام، وكذا زيارة الطبيب في حالة الشك، للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، مشددا على أن اتخاذ الاحتياطات الضرورية، سيجنب بلدنا ومواطنينا أي خطر محتمل”.

ونوّه العثماني بالجهود التي تبذلها الهيئات الصحية والأمنية التي تقوم على الحدود والتي تقوم بواجبها على مستوى المؤسسات الصحية، بما فيها لجن القيادة التي تتابع هذا الموضوع بشكل يومي.