حرمان فتاة وأختها من الاستفادة من معاش والدتهما المتوفية .. والصندوق المغربي للتقاعد يدخل على الخط

هبة بريس - الرباط
تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو لفتاة مغربية تحكي معاناتها المادية هي وشقيقتها بعد وفاة والدتها وحرمانها من الاستفادة من معاشها.
وفي هذا الصدد، دخل الصندوق المغربي للتقاعد على الخط، حيث نشر توضيحا على حسابه الرسكي “فيسبوك” .
وأفاد الصندوق في توضيحه، أنه “انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة جاء فيه بأن القانون يحرمها هي وأختها، إذا كان والدهم متوفيا، من الحق في الاستفادة من تحويل معاش التقاعد المتعلق بوالدتهما الموظفة بعد وفاتها”.
وأوضح صندوق التقاعد المغربي، أن الفصل 36 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ينص على أن “الأبناء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالسن وعدم الزواج، يستفيدون في هذه الحالة من الحق في نيل معاش أيتام يساوي 100في المائة، من معاش التقاعد الذي كانت تنتفع منه الأم أو تتوفر على الحق فيه”.
وبناء عليه، يضيف ذات المصدر، فإن مصالح الصندوق المغربي للتقاعد الاتصال، ربطت الاتصال، بالفتاة من أجل الاستفسار وتم إبلاغها بحقوقها وبالمسطرة التي يتعين عليها سلكها من أجل الحصول على هذه الحقوق.
عائشة صحيف، أستاذة متقاعدة/ اليوسفية
في 19:23
أحسست بفخر واعتزاز بعد اﻻستجابة السريعة للسيد مدير الصندوق المغربي للتقاعد لنداء الفتاة ابنة اﻷستاذة المتوفاة للحصول على راتب التقاعد ﻷمهما قصد العيش الكريم.
البيدوري
في 19:32
انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان يستجيب الصندوقالمغربي للتقاعد لمعاناة هاتين الفتاتين المكسورة الأجنحة فشكرا لكل العاملين في هذا الصندوق ودمتم في خدمة الوطن
مهاجر
في 20:10
قال تعالى “واما اليتيم فلا تقهر”. لو تعرفون جزاء من اسال دمعة اليتيم عند الله لارتجفت ابدانكم. ارجوا من هاته الفتاة واخوها ان قراتم تعليقي ان تتركوا لي رقم هاتفكم وساساعدكم في سبيل الله . في بلد المنافقين والظلم يجب دائما البكاء والاستنجاد باليوتوب وبالملك و…و… من اجل نيل حقوقه المشروعة.
le marocain
في 20:27
Toutes les lois édictées par la Caisse Marocaine de Retraite doivent revues pour trouver une solution afin de soulager les héritiers dont les parents sont morts.
C’est une injustice programmée par cette Caisse, dont le ou les Responsables ne peuvent pas penser qu’il y a des êtres qui sont jetés dans l’horreur,et la pauvreté,
Pourquoi donc marginalisé les héritiers orphelins à la misère et la pauvreté,alors qu’ils n’ont plus aucun soutien, sauf la bénédiction de Dieu,.
Notre Etat doit revoir cette façon de traiter le citoyen Marocain dont le père, ou la mère sont morts. A L’heure actuelle, il n’y a pas, ou sont rares certaines personnes qui soulagent ces pauvres orphelins.
Peut être qu’un jour, les responsables de la C/M/R mettront les choses au claire,et pendront soin des héritiers malgré tous.
PSV
ياسين
في 21:01
هنيئا للفتاتين و ص م ت موفق في سرعة التحرك
ابراهيم
في 23:11
السلام عليكم ورحمة الله
انا من فرنسا والحمد لله الحالة بخير
لو ممكن من الجريدة أن تسأل البنت هل تريد الزواج إن كان عندها اتصال بالبنت
قصدي الزواج بصدق والله أعلم بالنيات
الايميل brayanoussou03@gmail.com