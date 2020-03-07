حرمان فتاة وأختها من الاستفادة من معاش والدتهما المتوفية .. والصندوق المغربي للتقاعد يدخل على الخط

هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو لفتاة مغربية تحكي معاناتها المادية هي وشقيقتها بعد وفاة والدتها وحرمانها من الاستفادة من معاشها.

وفي هذا الصدد، دخل الصندوق المغربي للتقاعد على الخط، حيث نشر توضيحا على حسابه الرسكي “فيسبوك” .

وأفاد الصندوق في توضيحه، أنه “انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة جاء فيه بأن القانون يحرمها هي وأختها، إذا كان والدهم متوفيا، من الحق في الاستفادة من تحويل معاش التقاعد المتعلق بوالدتهما الموظفة بعد وفاتها”.

وأوضح صندوق التقاعد المغربي، أن الفصل 36 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ينص على أن “الأبناء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالسن وعدم الزواج، يستفيدون في هذه الحالة من الحق في نيل معاش أيتام يساوي 100في المائة، من معاش التقاعد الذي كانت تنتفع منه الأم أو تتوفر على الحق فيه”.

وبناء عليه، يضيف ذات المصدر، فإن مصالح الصندوق المغربي للتقاعد الاتصال، ربطت الاتصال، بالفتاة من أجل الاستفسار وتم إبلاغها بحقوقها وبالمسطرة التي يتعين عليها سلكها من أجل الحصول على هذه الحقوق.