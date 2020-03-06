مفتي العراق منتقداً تعليق صلوات الجمعة: الوضوء والاستغفار علاج “كورونا”

هبة بريس ـ وكالات / الصورة تعبيرية

أجرى رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، الفحص الطبي الخاص بالكشف عن فيروس «كورونا» في مطار بغداد الدولي، ضمن جولة شملت مطار العاصمة، بالإضافة إلى مطار البصرة الدولي، والمنافذ الحدودية مع إيران، وفيما كشف مسؤول صحي عن خروج أول مصاب متعافياً من مستشفى الحجر الصحي في بغداد، انتقد مفتي الجمهورية إغلاق المساجد وتعليق صلوات الجمعة، معتبراً أن «الدعاء والوضوء» كفيلان بتلافي الإصابة بالمرض.

مفتي جمهورية العراق، مهدي الصميدعي، رفض فتوى، سقوط وجوب الجماعة، وأكد أهمية أن تفتح جميع المساجد لاستقبال المصلين وإقامة صلاة الجمعة.

وقال في بيان، إن «المساجد لله تعالى ولا يحق إغلاقها، والأولى عندما يصاب بلد أو إنسان ببلاء فعليه العودة واللجوء الى الله تعالى ويرجوه ويتوسل إليه من أجل رفع هذا البلاء، فعلينا التذرع والتوسل لله رب العالمين، وإقامة صلاة الجماعة (الجمعة) والدعاء أن يمن الله تعالى علينا برفع هذا الوباء وأن يسلم بلدنا وشعبنا من الأمراض والأسقام إنه مجيب الدعاء».

وواجه انتقادات «حادة» على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل ناشطين ومعنيين، خاصة وأن تلك الفتوى جاءت مغايرة لما أجمعت عليه أغلب المنظمات الإسلامية، في العالم، والإجراءات التي أعلنت عنها في المساجد وأماكن التجمعات العامة.

ولم يقتصر الصميدعي على الفتوى بوجوب حضور صلوات الجمع، بل طرح علاجه للمرض، وهو الوضوء والاستغفار، فيما اتهم من «خرب» المحافظات أنهم تسببوا بهذا الفيروس، بسبب معاصيهم وذنوبهم، على حدّ قوله.